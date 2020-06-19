РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Полицейские Подольска задержали 25-летнего местного жителя, который умышленно повредил чужой автомобиль на стоянке гипермаркета, сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летнего жителя новой Москвы о том, что неизвестный на парковке гипермаркета на улице Молодежная умышленно повредил автомобиль заявителя иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила более 72 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.