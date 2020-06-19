РИАМО - 19 июн. В Подмосковье намерены упростить процедуру получения места для мобильной торговли фермерской продукцией, это облегчит реализацию товаров владельцам хозяйств, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Данную тему затронули на расширенном заседании профильного комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка на расширенном совместно с министерством сельского хозяйства региона.
Депутаты отметили, что многие предприниматели были вынуждены временно приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса, а реализация продукции путем формата «автолавок» хорошее подспорье для их бизнеса.
Всего на территории Подмосковья работает свыше 1 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. При этом продажей продукции населению, перекупщикам и перерабатывающим предприятиям занимается более 800 хозяйств. Через сельскохозяйственные рынки и фермерские магазины работают 120 хозяйств.
При разработке схем для размещения мобильных лавок министерством рекомендовано главам муниципалитетов учитывать не менее 20% нестационарных торговых объектов для реализации товаров сельхозпроизводителей. Однако фермеры жалуются, что получить места достаточно сложно.
В Минсельхозпроде выступили с инициативой упростить схему предоставления мест для мобильной торговли в удаленных населенных пунктах региона. Так, предлагается исключить проведение аукционов и запустить пилотный проект. В итоге сократятся сроки административных процедур.
В случае если на одно и тоже место претендует несколько производителей, предлагается подбор альтернативного места в радиусе 50 метров, а также разработка графика работы — маршрута.
На сегодняшний день на территории Подмосковья работает 1350 объектов мобильной торговли, которые расположены в сельских населенных пунктах и пешеходных зонах.
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