РИАМО - 19 июн. В Подмосковье намерены упростить процедуру получения места для мобильной торговли фермерской продукцией, это облегчит реализацию товаров владельцам хозяйств, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Данную тему затронули на расширенном заседании профильного комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка на расширенном совместно с министерством сельского хозяйства региона.

«В Одинцовском районе отработан механизм по предоставлению мест под размещение торговых стационарных объектов для местных производителей без проведения конкурсных процедур. Они без аукциона могут предоставлять места сельхозпроизводителям локально. На сегодняшний день такую процедуру прошли два крестьянско-фермерских хозяйства и получили точки по сбыту молочной продукции», — сказал первый замминистра сельского хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Депутаты отметили, что многие предприниматели были вынуждены временно приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса, а реализация продукции путем формата «автолавок» хорошее подспорье для их бизнеса.

Всего на территории Подмосковья работает свыше 1 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. При этом продажей продукции населению, перекупщикам и перерабатывающим предприятиям занимается более 800 хозяйств. Через сельскохозяйственные рынки и фермерские магазины работают 120 хозяйств.

При разработке схем для размещения мобильных лавок министерством рекомендовано главам муниципалитетов учитывать не менее 20% нестационарных торговых объектов для реализации товаров сельхозпроизводителей. Однако фермеры жалуются, что получить места достаточно сложно.

В Минсельхозпроде выступили с инициативой упростить схему предоставления мест для мобильной торговли в удаленных населенных пунктах региона. Так, предлагается исключить проведение аукционов и запустить пилотный проект. В итоге сократятся сроки административных процедур.

В случае если на одно и тоже место претендует несколько производителей, предлагается подбор альтернативного места в радиусе 50 метров, а также разработка графика работы — маршрута.

«Необходимо постоянно развивать мобильный формат торговли и доставки сельхозпродукции автолавками в отдаленные сельские населенные пункты Подмосковья. Это облегчает реализацию собственной продукции фермерам и осуществляет бесперебойную доставку продовольственных и товаров первой необходимости населению в шаговой доступности, в том числе в условиях режима самоизоляции», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Серей Керселян.

На сегодняшний день на территории Подмосковья работает 1350 объектов мобильной торговли, которые расположены в сельских населенных пунктах и пешеходных зонах.