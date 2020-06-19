РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Вокалистки Екатерина Конорева и Алиса Надирова стали лауреатами международного конкурса «Мирное небо. Новый взлет», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс проводился онлайн.

«Ученицы детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы стали лауреатами международного многожанрового конкурса «Мирное небо. Новый взлет». Екатерина Конорева стала лауреатом I степени, а Алиса Надирова - лауреатом II степени», - говорится в сообщении.

Участницы выступали в номинации «Вокал».

«Поздравляем Екатерину и Алису с заслуженными наградами и желаем новых побед», - заключается в материале.