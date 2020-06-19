РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Полицейские Подольска задержали двух злоумышленников, которые похитили из частного дома в деревне Романцево электротехнику и аксессуары стоимостью более 80 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что неизвестные, проникнув на территорию частного дома в деревне Романцево, похитили электронную технику и аксессуары, которые принадлежали заявителю. Общая сумма материального ущерба составила более 80 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали уроженца республики ближнего зарубежья и жителя новой Москвы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.