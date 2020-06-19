РИАМО - 19 июн. Более десятка киносеансов провели в Подмосковье с начала реализации проекта «Кинопаркинг», автомобильные кинотеатры в регионе продолжают работу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Мособлкино».

«С 11 по 14 июня общее количество машин со всех сеансов «Кинопаркинга» составило более 1,6 тысячи. Всего за это время было 15 сеансов. На этих выходных также ожидаются сеансы в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Одинцове и Пушкине», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 22 июня пройдут специальные кинопоказы ко Дню памяти и скорби.

Проект «Кинопаркинг» реализуется министерством культуры Московской области и «Мособлкино» при участии регионального Минблагоустройства.

Въезд машин на показы свободный. Организаторы предусмотрели фуд-корты и санитарные модули. Все кинопоказы начинаются в 21:45.

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