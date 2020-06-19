РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жительница подмосковных Люберец Софья Муртазина стала стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Итоги конкурсного отбора одаренных детей Московской области на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой подвели в рамках проекта «Новые имена России». Второй тур отбора прошел в дистанционной форме, включая мастер-класс с каждым участником.

«Поощрительная стипендия в размере 5 тысяч рублей назначена ученице детской школы искусств №2 Люберец Софье Муртазиной», - говорится в сообщении.

Фонд «Новые имена» – благотворительная организация. Существует с 1992 года и занимается поиском, отбором и поддержкой молодых музыкантов, художников и поэтов.