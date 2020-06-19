РИАМО - 19 июн. Главное управление региональной безопасности Подмосковья и Московский областной учебный центр разработали и внедрили интерактивные тесты совершенствования системы отбора квалифицированных кадров и оценки уровня знаний государственных гражданских служащих, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Тестирование позволит решить сразу три стратегические задачи – выявить уровень знаний, необходимый для поступления на государственную гражданскую службу, повысить профессиональные качества государственных гражданских служащих и принять меры по профилактике коррупционных нарушений на государственной гражданской службе», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности по региону Роман Каратаев.

В продвинутом уровне тестов 30 вопросов. Они предназначены для государственных гражданских служащих, в чьи должностные обязанности входит профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Базовый уровень из 15 вопросов является общим для всех государственных служащих и для кандидатов.