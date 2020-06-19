РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В преддверии Дня здорового образа жизни в Люберцах прошла зарядка под открытым небом, в ней принял участие глава округа Владимир Ружицкий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

День здорового образа жизни отмечается в Подмосковье 20 июня.

«За время самоизоляции мы так соскучились по спорту – ведь каждый третий люберчанин вовлечен в спортивную жизнь округа. Дорогие друзья, проведите предстоящие выходные с пользой для себя. Только убедительно прошу вас - соблюдайте все предписанные меры предосторожности! Здоровье сейчас – самое главное, а здоровье – это спорт. Люберцы – территория спорта!» - сказал Ружицкий.

Утреннюю зарядку с участием юных жителей Люберец, депутата Московской областной думы Игоря Коханого, членов и сторонников партии «Единая Россия» провела мастер спорта международного класса по киокусинкай, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира Римма Артемова.

«Упражнения максимально простые, но заряжают энергией и поднимают настроение. В здоровом теле – здоровый дух!» - отметил Коханый.

В городском округе Люберцы находятся 474 основных объекта спортивной инфраструктуры, развиваются 70 видов спорта, из них 19 - олимпийских.