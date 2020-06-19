РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Члены фракции «Единая Россия»: депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель главы Балашихи Михаил Объедков и депутат совета депутатов Ульяна Кондрякова, провели зарядку на открытом воздухе вместе с жителями микрорайона Ольгино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Мероприятие прошло в пятницу в Ольгинском лесопарке.

«Ограничения для занятий спортом в парках сняты, поэтому пора выходить из кабинетов, квартир и вновь заниматься спортом. Я после самоизоляции уже начал бегать утром по лесу. Жду, когда откроется бассейн на СОК «Керамик», чтобы вновь заняться плаванием. Здоровье - это, пожалуй, самое главное сегодня», - сказал Ефимов.

Он пожелал всем жителям микрорайонов Ольгино и Железнодорожный, кто присоединился к утренней разминке, сделать зарядку частью своего привычного образа жизни.

Инструктор по физической культуре СОК «Керамик» Анастасия Шевчук показала несколько упражнений на растяжку основных мышц, с которых нужно начинать выход из самоизоляции.

«Самое главное правило – делать все движения плавно и давать постепенную нагрузку на организм», - пояснила Шевчук.

Кондрякова рассказала, что зарядка на открытом воздухе проходит в пятницу на нескольких площадках Балашихи, и это их первая разминка.

«Не думали, что нас поддержат столько жителей. Обязательно организуем такие же мероприятия в других микрорайонах, конечно, с соблюдением необходимой дистанции», - подчеркнула Кондрякова.

В конце зарядки спортсмены Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева, чемпионы мира и Европы Андрей Качевский, Артем Филипповский и Владимир Яровенко провели показательные выступления по тхэквондо.