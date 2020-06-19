РИАМО – 19 июн. Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» - «Газпромнефть – Битумные материалы» - впервые осуществил отгрузку высокотехнологичной продукции специализированным морским транспортом, говорится в сообщении пресс-службы «Газпром нефти».

«Первая партия дорожного битума объемом 3,1 тысячи тонн доставлена в Норвегию на танкере-битумовозе Elizabeth J», - говорится в сообщении.

Производство дорожного битума, соответствующего международным стандартам и имеющего высокий экспортный потенциал, обеспечено на большой битумной установке Московского НПЗ «Газпром нефти», крупнейшей в России и Европе. Плановые работы, проведенные на установке получения битума, позволили увеличить производство продукции в первом квартале 2020 года на 35%.

«Программа развития Московского НПЗ и системное внедрение новых технологий позволяют добиться высокой эффективности производства и гибко реагировать на запросы рынка. Это справедливо для всех технологических цепочек предприятия, в том числе и для крупнейшей современной площадки по производству вяжущих в России - битумной установки Московского НПЗ», - сказал генеральный директор Московского НПЗ «Газпром нефти» Виталий Зубер.

В рамках Петербургского инвестиционного форума в 2018 году губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение с руководством компании «Газпром нефть». Сотрудничество региона и «Газпром нефти» заключается в обеспечении Московской области современным нефтяным битумом, полимерно-битумными вяжущими, битумными эмульсиями. Кроме того, «Газпром нефть» и Подмосковье договорились о сотрудничестве в рамках программы импортозамещения в сферах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры.