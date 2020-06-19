РИАМО - 19 июн. В Музее Москвы в начале осени откроется экспозиция, посвященная пандемии коронавирусной инфекции, экспозиция будет показывать переживание москвичей и художников в период самоизоляции, сообщила журналистам директор музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

«Мы пытаемся работать с темой перенесенной нами пандемии. Для нас очень важно сформировать фонд, посвященный коронавирусу и переживаниям москвичей. Это то, чем мы будем заниматься ближайшие полтора месяца, чтобы представить экспозицию в сентябре», — сказала Трапкова.

В Музее современной истории России также формируется фонд экспонатов, посвященных пандемии Covid-19.

«Начали вести комплектование фондов «Пандемия-2020». Мы понимаем, что это тоже часть нашей современной истории, через какое-то время это уйдет, а свидетельства должны остаться. Сотни фотографий, вещей уже скомплектовано», — добавила генеральный директор музея Ирина Великанова.

Все федеральные музеи в Москве, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции, должны открыться для посетителей до 16 июля.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей.

- В столице в четыре раза сократился прирост новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.