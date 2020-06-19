РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий в пятницу поздравил сотрудников системы здравоохранения городского округа в преддверии профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В пятницу в преддверии Дня медицинского работника глава округа посетил ряд медучреждений.

«Вы всегда на посту. Вы - хранители жизни. От вашего умения лечить, от вашей душевной теплоты, сострадания и участия, готовности вовремя придти на помощь зависит не только жизнь отдельного человека. От этого зависит будущее страны, будущее нации. Вам многое пришлось пережить в период пандемии коронавируса, но я уверен, что вы справитесь с любой напастью. А мы вам всегда будем помогать», - сказал Ружицкий.

Он пожелал медработникам здоровья, семейного благополучия и всех благ, а также вручил двум сотрудникам Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи, двум специалистам стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы и трем специалистам Московского областного центра охраны материнства и детства сертификаты на жилье.

Кроме того, лучшие сотрудники системы здравоохранения были награждены знаками отличия «За доблестный труд», «За усердную службу» и «Благодарю».

Депутат Московской областной думы. член партии «Единая Россия» Игорь Коханый также поздравил медицинских работников городского округа с их профессиональным праздником.

«На ваши плечи лег большой груз. Все мы желаем, чтобы коронавирус исчез навсегда. Период пандемии преподал нам всем большой урок, что нет ничего важнее здоровья. Именно его я вам желаю. А задача власти - постоянная всесторонняя поддержка медработников и развитие здравоохранения», - отметил Коханый.

Он вручил медработникам почетные знаки и грамоты от Московской областной думы. С музыкальным поздравлением выступили люберецкие артисты – Александр Чайка, Татьяна Матвеева и Сергей Панов.

Сегодня система здравоохранения городского округа Люберцы состоит из 12 государственных учреждений. Общее количество медицинского персонала составляет 4 021 человек, из них - 1 303 врача. Всего в 2020 году сертификаты на предоставление жилой площади по договору коммерческого найма было вручено 23 люберецким медработникам.

День медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня. В этом году он выпадает на 21 июня.