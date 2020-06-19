РИАМО - 19 июн. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на территории стадиона «Торпедо», работы идут на юге Москвы, их планируют закончить в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В настоящее время завершены монолитные работы, кладка наружных стен, завершается монтаж металлоконструкций футбольного манежа, приступили к фасадным работам и внутренней отделке помещений. Параллельно ведутся специальные инженерные работы», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект возводят по адресу: улица Восточная, владение 4А. В трехэтажном здании общей площадью 7,2 тысяч квадратных метров разместят футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей и помещения администрации.

В дальнейшем планируют реконструировать сам футбольный стадион. Его вместимость увеличат до 15 тысяч человек.

«На строительстве ФОКа на Восточной улице Комитетом совместно с центром экспертиз проведено 15 инспекционных проверок. Проводятся необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполненных работ и применяемых материалов», – отметил Антосенко.

Установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции, заключил он.