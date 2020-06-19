РИАМО - 19 июн. При тепловом ударе пострадавшего следует перенести в тень и уложить горизонтально, при этом необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщила РИАМО врач-педиатр Юлия Бережанская.

«В первую очередь убираем воздействие теплового фактора: переносим в тень, прохладное место, где температура более низкая. Тепловой и солнечный удар требует осмотра врача, поэтому необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Здесь важно оценить состояние человека и, возможно, оказать какую-то экстренную медицинскую помощь», - сказала Бережанская.

Она отметила, что пострадавшего необходимо положить горизонтально, при обмороке важно приподнять ноги. Это усилит кровоток в области головы, что восстановит сознание и уменьшит головокружение.

«Если есть рвота или тошнота, то кладем голову набок. Следующий момент - освобождаем шею и грудную клетку от одежды. Дальше начинаем активно отпаивать. Подойдет любая жидкость, которая есть под рукой, идеально - это солевой раствор. Соки и кисломолочные продукты давать нельзя», - добавила врач.

По ее словам, солевой раствор восполняет количество электролитов в организме, которые теряются с потом и рвотой. При потере электролитов могут возникнуть судороги в разных частях тела.

При тепловом ударе необходимы физические методы охлаждения человека. Например, можно использовать полотенце, смоченное холодной водой, или подручные средства из холодильника. Их надо положить на лоб, шею, в подмышечные и паховые области пострадавшего. Но важно не менять температурный режим резко, так как ситуация может только усугубиться.