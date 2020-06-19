РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. Театр «На стульях» стал лауреатом II степени международного конкурса-фестиваля искусств «Дивные крылья», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Народный коллектив «Театр на стульях» завоевал диплом лауреата II степени международного конкурса-фестиваля искусств «Дивные крылья». Коллектив получил его за спектакль «От красной крысы до зеленой звезды» по пьесе Алексея Слаповского», - говорится в сообщении.

Руководителем театра «На стульях» являет Андрей Коренюгин.