В этом году в связи с пандемией коронавируса в День Победы 9 мая на Красной площади состоялся лишь воздушный парад. Полноценный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня 2020 года. Для подготовки к событию уже проведено семь тренировок в подмосковном Алабине и две – на Красной площади. Генеральная репетиция состоится 20 июня. Как пройдет парад в Москве 24 июня и где его лучше посмотреть, читайте в гиде РИАМО.

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Боевая техника и самолеты

В юбилейном параде Победы на Красной площади запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих, причем 10 парадных батальонов пройдут по Красной площади в форме образца 1943 года.

Колонну техники возглавит батальон танков Т-34, следом пройдут противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Впервые участвуют в параде новые образцы боевой техники – танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты (БМП) «Курганец-25» и «Армата» с 57-миллиметровыми боевыми модулями, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, один из мощнейших комплексов ПВО в мире – зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал», бронеавтомобиль «Тайфун» и другие.

В небе над Москвой пролетят вертолеты Ми-26, Ми-28, Ми-25М, а также авиакомплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, бомбардировщики Ту-96МС, Ту-ВВМ3, Ту-160, истребители МиГ-29МСТ и МиГ-31К, истребитель пятого поколения Су-57, истребители МиГ-29 и Су-130СМ в составе пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» и другие.

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Гости парада

На трибунах Красной площади будут присутствовать около 80 ветеранов Великой Отечественной войны. Также посмотреть парад в Москву приедут иностранные делегации из Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Сербии, Монголии, Китая и Индии.

Где пройдет военная техника

Боевая техника собирается на пустыре напротив дома 45 по улице Нижние Мневники начиная с 06:00 утра 24 июня. Около 10:00 колонна начнет движение.

Маршрут пролегает по Звенигородскому шоссе и улице Баррикадной, по Садовому кольцу до Триумфальной площади, вдоль Тверской улицы к Красной площади.

Обратно техника пойдет через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, затем по улице Моховой и Новому Арбату, далее – к Баррикадной и возвращается в Нижние Мневники.

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Где посмотреть парад

Авиационную часть парада будет хорошо видно с Софийской и Кремлевской набережных, на Ленинградском шоссе и Белорусском вокзале, в Парке Горького, Петровском парке, Парке Дружбы на Речном вокзале, с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки и из «Москвы-Сити».

При этом мэр Москвы Сергей Собянин в связи с эпидемиологической ситуацией порекомендовал жителям города в день парада оставаться дома.

Лучше всего в этом году наблюдать за торжеством по телевизору – трансляцию будут вести множество каналов. В сетках вещания Первого канала, «России 1», НТВ, Пятого канала, ОТР, «ТВ-Центра», «Рен-ТВ», «Звезды», «Мира» на показ парада заложено от 50 минут до полутора часов. Начало трансляции – в 10:00.

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Перекрытия улиц

сайт мэра Москвы

Следует помнить, что автомобильное движение в Москве рядом с маршрутом следования военной техники будет ограничено в день генеральной репетиции (20 июня) и самого парада (24 июня). Полный список улиц и точное время их перекрытия можно посмотреть на портале mos.ru.

Также водителям стоит заранее планировать маршруты и сверяться с навигатором.

О том, будет ли во время парада ограничен выход из метро на станциях в центре Москвы, как в прошлые годы, пока не сообщается.