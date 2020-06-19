РИАМО - 19 июн. Первые десять семей, проживающие в аварийных домах, получили ключи от современных благоустроенных квартир в новостройке на улице Булавина в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Всего в дом 9 на улице Леонида Булавина запланирован переезд 185 человек из 77 аварийных жилых помещений», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит 2,9 тысячи квадратных метров.

Всего до конца года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Сергиево-Посадском городском округе планируют переселить свыше 2,7 тысяч граждан, проживающих в аварийных домах общей площадью 46,3 тысячи квадратных метров.