РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жителям подмосковных Люберец рассказали о памятнике в рамках онлайн-флешмоба «Подвиг Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне городской округ Люберцы присоединился к онлайн-флешмобу «Подвиг Подмосковья». Главными целями проекта является ознакомление жителей с историческими сведениями о памятниках, мемориалах, монументах, посвященных Великой Отечественной войне.

«Сегодня расскажем о памятнике «Три Ивана». 7 мая 2015 года в Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение состоялось торжественное открытие памятника «Три Ивана», посвященного летчикам 16-го истребительного авиаполка, который в годы Великой Отечественной войны базировался на территории города», - говорится в сообщении.

Три Ивана - это Герои Советского Союза Иван Голубин, Иван Заболотный и Иван Шумилов. Автор памятника - скульптор, заслуженный художник РФ, член Российской академии художеств Александр Рожников.

Всего за боевую историю 16-м истребительным авиационным полком было уничтожено 117 самолетов противника. 120 человек были награждены орденами и медалями. Вместе с тремя Иванами, путевку на войну с аэродрома Люберец получили еще несколько Героев Советского Союза — Николай Власов, Дмитрий Калараш, Тимур Фрунзе, Петр Вострухин, Николай Дугин, Анатолий Лапс, Алексей Хлобыстов.