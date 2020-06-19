РИАМО - 19 июн. Обновленный сайт проекта «Билет в будущее» заработает в июле, здесь школьники, в том числе из Подмосковья, смогут проверить свои знания мира профессий и определиться с профессиональными предпочтениями с помощью интерактивного тестирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
На втором этапе участники проекта смогут практически ознакомиться с профессиями на различных профориентационных мероприятиях.
Сейчас на электронной платформе проекта зарегистрировалось уже 63,5 тысячи обучающихся. Летом проект также не прекращает свою работу, на новом сайте каждый участник найдет для себя что-то интересное.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии