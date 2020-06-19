РИАМО - 19 июн. Обновленный сайт проекта «Билет в будущее» заработает в июле, здесь школьники, в том числе из Подмосковья, смогут проверить свои знания мира профессий и определиться с профессиональными предпочтениями с помощью интерактивного тестирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

На втором этапе участники проекта смогут практически ознакомиться с профессиями на различных профориентационных мероприятиях.

«В прошлом году Московская область вошла в число субъектов, которые получили возможность участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее». Это прекрасная возможность для наших ребят определиться с будущей профессией. Все участники проекта могут попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников», — говорится в сообщении.

Сейчас на электронной платформе проекта зарегистрировалось уже 63,5 тысячи обучающихся. Летом проект также не прекращает свою работу, на новом сайте каждый участник найдет для себя что-то интересное.