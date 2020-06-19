РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в творческом конкурсе «Вместе против коррупции!», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации организовывает Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Прием работ проходит до 1 октября на официальном сайте конкурса в двух номинациях: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет», - говорится в сообщении.

Плакаты в обязательном порядке должны содержать пояснительный текст на английском языке с указанием фамилии, имени, возраста автора или названия творческого коллектива, государства, текстового содержания плаката и его авторского названия.

Видеоролики в обязательном порядке должны содержать смонтированные субтитры на английском языке с синхронным сопровождением видеоряда и указанием фамилии, имени, возраста автора или названия творческого коллектива, государства, авторского названия работы.

Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.