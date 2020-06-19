РИАМО - 19 июн. В пятницу на подмосковных маршрутах общественного транспорта общее количество пассажиров выросло на 28% по сравнению с прошлой пятницей, граждане совершили 422 тысячи поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Пассажиропоток в общественном транспорте региона ежедневно увеличивается по мере смягчения ограничительных мер. При этом, по сравнению с началом марта в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 45%. <…> Число школьников в автобусах области сократилось на 92%, а льготных категорий граждан — на 43%», — говорится в сообщении.

С начала недели общественный транспорт региона начал работать по расписанию рабочего дня. Каждый день на линии выходит свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. В общественных местах остается обязательным требование о ношении масок.

На остановках, в общественном транспорте все граждане должны быть в масках. В случае отсутствия индивидуального средства защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может купить ее на автостанции либо в автобусе.