РИАМО - 19 июн. В пятницу на подмосковных маршрутах общественного транспорта общее количество пассажиров выросло на 28% по сравнению с прошлой пятницей, граждане совершили 422 тысячи поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала недели общественный транспорт региона начал работать по расписанию рабочего дня. Каждый день на линии выходит свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. В общественных местах остается обязательным требование о ношении масок.
На остановках, в общественном транспорте все граждане должны быть в масках. В случае отсутствия индивидуального средства защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может купить ее на автостанции либо в автобусе.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии