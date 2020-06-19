РИАМО - 19 июн. Детская городская поликлиника № 99 в районе Марфино приняла первых пациентов в новом корпусе, здание находится на улице Академика Комарова и рассчитано на 320 посещений в смену, говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

«До открытия новой поликлиники пациенты получали медицинскую помощь и консультации в филиале, расположенном на первом этаже дома 1971 года постройки. Из-за небольшой площади там нельзя было установить новое оборудование, расширить штат специалистов и создать более комфортные условия для пациентов и врачей», — говорится в сообщении.

Новое пятиэтажное здание построили по индивидуальному проекту. Внутри — просторные светлые холлы с комфортными зонами ожидания, есть лифты для пациентов и персонала. На каждом этаже есть санузлы для маломобильных граждан.



Также в поликлинике разработали понятную навигацию, а кабинеты врачей разместили так, чтобы минимизировать вероятность скопления людей. Так, самые популярные специалисты ведут прием на первых этажах, а административные помещения находятся на верхних.