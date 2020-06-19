РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Глава Балашихи Сергей Юров в пятницу в Центре управления регионом городского округа провел совещание по обращениям жителей на портал «Добродел», за прошлую неделю предоставили 1,27 тысячи ответов на обращения и жалобы о нарушениях, сообщается на сайте администрации округа.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений администрации Балашихи, руководители городских организаций.

«У нас за прошедшую неделю решено 1 270 обращений жителей на портал «Добродел». Сегодня закроем еще 55. За неделю ни одной просрочки допущено не было. На следующей неделе у нас 770 обращений к исполнению. Минимум 60% из них планируем уже закрыть», - сказал Юров.

Также рассмотрели 10 ранее допущенных просрочек по обращениям жителей. Они касались уборки мусора, восстановления тротуаров, ямочного ремонта дорог, благоустройства территорий. Глава Балашихи поручил закрыть их до конца недели.

В ходе совещания обсудили и ямочный ремонт дорог. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе его планируют завершить до 1 июля.