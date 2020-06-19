РИАМО - 19 июн. На ВНДХ 21 июня отметят День медицинского работника, сотрудники медучреждений смогут посетить некоторые объекты выставки бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня.



В день празднества медиатеку музея ВДНХ пополнят уникальные подборки оцифрованных архивных документов, благодаря которым можно узнать, как на выставке отмечали этот профессиональный праздник в разные годы, о проводимых здесь медицинских семинарах по обмену опытом и о безвозмездной сдаче крови сотрудниками комплекса.

Тематические материалы сотрудники библиотеки ВДНХ отобрали вручную из архивного фонда.



В подборку войдут статьи и заметки из печатных изданий разных лет, а также исторические фотографии.