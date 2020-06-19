РИАМО - 19 июн. Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» направит на строительство нового завода автомобильной электроники более 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Новое производство обеспечит автомобильной электроникой массовый сегмент рынка – производителей автомобилей, телекоммуникационные компании, крупных операторов автомобильных парков.

«Общий объем инвестиций в этот проект составит свыше 200 миллионов рублей, на полную мощность предприятие планирует выйти к 2023 году. На новом заводе компания создаст более 60 новых рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания ООО «Ди Вай Технолоджис» создаст импортозамещающее производство автомобильной электроники на площадке в «Алабушево» в Зеленограде. Там будут выпускать мультимедийные устройства и видеорегистраторы для широкого модельного ряда автомобилей. К строительству нового завода инвестор приступит в конце 2020 года.

На участке площадью 0,45 гектара построят здание площадью более 2,1 тысячи квадратных метра. Ввести его в эксплуатацию планируют в первом квартале 2022 года.





