РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Люберецкая городская прокуратура возбудила дело в отношении гендиректора стройкомпании, расположенной в округе, за злоупотребление полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Люберецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной организации округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статье «Злоупотребление полномочиями»», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что генеральный директор строительной компании, имея умысел, направленный на извлечение материальной выгоды от использования земельных участков, расположенных по адресу: поселок Томилино, улица Гаршина, дом №3 (ЖК «Звезда Томилино»), заключил инвестиционный договор, предметом которого являлась реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству жилого дома, не намереваясь при этом выполнять условия вышеуказанного договора.

Так, он заключил с юрлицом договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми строительная компания обязалась построить многоквартирный жилой дом, после ввода в эксплуатацию которого должна была передать квартиры и машиноместа, а юридическое лицо обязано было оплатить строительство указанных объектов.

При этом гендиректор осознавал, что оплата за строительство указанных объектов долевого строительства произойдет путем зачета взаимных требований в счет ранее возникших обязательств перед юридическим лицом, то есть осознавая, что заключенная сделка будет для строительной компании заведомо невыгодной, и указанные действия неизбежно приведут к неисполнению обязательств перед участниками долевого строительства из-за отсутствия у строительной компании многоквартирного жилого дома в установленные договорами сроки.

Строительство должным образом не велось, вышеуказанные объекты участникам долевого строительства и инвесторам переданы не были, правам участников долевого строительства причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму свыше 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу.