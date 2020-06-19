РИАМО - 19 июн. Все федеральные музеи в Москве, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции, должны открыться для посетителей до 16 июля, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров.
Он добавил, что каждый музей будет самостоятельно определять необходимые меры безопасности. Где-то это могут быть электронные билеты, где-то — вход по определенному таймингу.
В столице ряд музеев открылся с 16 июня в рамках второго этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу. Посетители учреждений должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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