РИАМО - 19 июн. Все федеральные музеи в Москве, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции, должны открыться для посетителей до 16 июля, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров.

«Государственный Исторический музей и большинство музеев-заповедников готовы уже открыться до 1 июля, Третьяковская галерея и Московский Кремль — 3 июля, Музей Востока — 8 июля. Поступательно где-то к 16 июля все наши учреждения уже могут быть открыты», — сказал Мудров.

Он добавил, что каждый музей будет самостоятельно определять необходимые меры безопасности. Где-то это могут быть электронные билеты, где-то — вход по определенному таймингу.

В столице ряд музеев открылся с 16 июня в рамках второго этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу. Посетители учреждений должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.