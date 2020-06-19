РИАМО - 19 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране началось восстановление экономики после ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений», — подчеркнул глава государства.

Между тем, Путин обратил внимание, что в это непростое время очень важны меры поддержки. Он также отметил, что Россия достойно ответила на угрозу пандемию.

Президент подчеркнул, что стране удалось избежать резких скачков цен на товары.