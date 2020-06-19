РИАМО - 19 июн. Воспитанники дошкольных учреждений образования подмосковного Реутова своими руками изготовили поделки, фотоколлажи и открытки для врачей города в преддверии празднования Дня медицинского работника, говорится в сообщении пресс-службы главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«День медицинского работника в России традиционно отмечают в третье воскресенье июня. В 2020 году он выпадает на 23 число. В преддверии праздника воспитанники дежурных групп детских садов городского округа Реутов совместно с воспитателями подготовили и передали врачам и медицинскому персоналу тематические открытки, поделки, коллажи, плакаты и рисунки», - говорится в сообщении.

Поделки, изготовленные руками детей, были доставлены медикам, работающим в Центральной городской клинической больнице, женской консультации, на станции скорой помощи, в консультативно-диагностическом центре для детей, в детских и взрослых поликлиниках №1 и №2.

«В очередной раз хотим поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов за их самоотверженный труд. Фотоколлажи, поделки и рисунки на асфальте – все это сделано с душевной теплотой и детской искренностью, что не может никого оставить равнодушным», - отметила заведующая детского сада №9 «Светлячок» Марина Кудинова.

В соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации и правительства Московской области медицинские работники Реутова продолжают получать выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами с коронавирусом.

В апреле такие выплаты получили порядка 400 человек, за май денежное пособие в полном объеме перечислили 759 медикам. При этом такая поддержка положена не только врачам и медперсоналу, оказывающим помощь в условиях стационара, но также работникам, задействованным в первичной медико-санитарной помощи жителям.