РИАМО - 19 июн. Первую партию изготовленных «Трансмашхолдингом» (ТМХ) пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог (ЕНЖД) отправили заказчику из морского порта Санкт-Петербурга, сумма контракта составляет более 1 миллиарда евро, сообщает Nation News.

По графику первая партия груза прибывает в порт Александрии в конце июня. По прибытии вагонов в Египет специалисты холдинга помогут «расконсервировать» технику и провести первичную настройку оборудования.

«Проект <…> позволит накопить опыт в производстве компонентов, сертифицируемых по стандартам Европейского союза. Приобретение 1,3 тысячи пассажирских вагонов – крупнейшая покупка в истории ЕНЖД. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками», – сказала начальник отдела по связям с общественностью АО «Трансмашхолдинг» Анна Шилина.

Она добавила, что производство осуществляется на Тверском вагоностроительном заводе и венгерском Dunakeszi Járműjavító. Проект поддерживают руководство РФ, министерство промышленности и торговли, а также профильные ведомства Венгрии и Египта.

Данный экспортный проект – крупнейший для АО «Трансмашхолдинг» из всех сделок, которые были заключены за последние годы. Также это один из самых важных российско-венгерских кооперационных проектов.

В ТМХ отметили, что для Египетских железных дорог произведут и поставят вагоны пяти разных моделей. Они отвечают всем требованиям безопасности пассажирских перевозок и обеспечивают современный уровень комфорта. Срок службы таких вагонов составит 40 лет в условиях прибрежного египетского климата.