РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 июн. Жителей Балашихи пригласили поучаствовать в конкурсе с призами на лучшее фото с ягодного фестиваля, который стартовал в пятницу на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, в конкурсе разыграют три ваучера, которые можно будет потратить на покупки в последний день фестиваля, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа.

Ягодный фестиваль начал свою работу в пятницу в 10:00 на улице Парковой, дом 2 на площади Ледового дворца. Там представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, большой выбор ягод и фруктов, сыров, меда, саженцев деревьев, кустарников и цветов. Гости ярмарки смогут продегустировать представленные продукты, а также угоститься окрошкой и ягодными пирогами.

«Уважаемые жители Балашихи! С 19 июня стартует ягодный конкурс! Мы разыгрываем три ваучера, которые можно будет потратить на покупки в последний день ягодного фестиваля! Условия простые: быть подписанным на @uprpotreb_balashiha, сделать самые креативные фото с ярмарки, выложить фото в свою ленту и отметить @uprpotreb_balashiha с хештегом #ягодныйфестиваль», - говорится в сообщении.

Конкурсант, занявший первое место получит ваучер на 5 тысяч рублей, второе место - на 3 тысячи рублей, третье место - на 2 тысячи рублей. Итоги конкурса будут подведены 20 июня в 19:00.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, поэтому на фестивале можно находиться только в защитной маске, также рекомендуется надевать одноразовые перчатки.

Ягодный фестиваль будет работать три дня и завершится 21 июня. Время работы с 10:00 до 19:00.