РИАМО – 19 июн. Заслуженный артист России Василий Стоноженко скончался на 62-м году жизни, сообщает Газета.ru.

«Терять своих коллег очень тяжело; когда уходят артисты, которые были частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, в которой каждый артист занимает свою особую нишу, – нестерпимо больно», — сказал глава Союза театральных деятелей Москвы Александр Калягин.

Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина. С 1984 года служил в столичном театре «Сфера». Кроме того, он снимался в кино и на телевидении. Известен по картинам «Путь», «Паутина 7», «Анна-детективъ».