РИАМО - 19 июн. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу, телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает Газета.ru.
Глава государства отметил, что актриса запомнилась зрителям по многим разноплановым ролям.
«Почитатели вашего таланта ценят и любят вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой вы посвятили жизнь», — написал президент.
Селезнева известна по ролям в фильмах Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Саша-Сашенька», «Берегите мужчин!» и многие другие.
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