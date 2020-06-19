РИАМО - 19 июн. Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка пообщались со своими сородичами из Китая с помощью онлайн-чата, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по туризму.

Год назад Жуи и Диндин переселились в Москву из китайского Чэнду. Сегодня панды чувствуют себя прекрасно, за год они набрали по 20 килограммов.

«Мы приглашаем всех посмотреть, как прошла эта важная и увлекательная беседа. Вы услышите последние новости из вольеров, узнаете, чем занимаются панды на досуге и что им интересно, а также насладитесь панда-поэзией и даже увидите дистанционную панда-медитацию», — говорится в сообщении.

В ролике использованы видеозаписи с участием панд, предоставленные зоопарками Москвы и Чэнду. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Мостуризма и на медиаплатформе #Москвастобой.

Московский зоопарк вернулся к работе 16 июня. Ранее он был закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции. В настоящее время купить билеты можно на сайте зоосада.