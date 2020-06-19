РИАМО – 19 июн. Годовая инфляция в РФ, по предварительным данным на 15 июня, составила примерно 3,1%, по прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы рубль будет сдерживать динамику потребительских цен, сообщает Федеральное агентство новостей.

Динамика инфляции в текущем году и первой половине 2021 года будет формироваться под влиянием глубокого падения внешнего и внутреннего спроса.

«По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%», – говорится в сообщении.

На данном этапе дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось по причине экономических эффектов ограничений. После краткосрочного роста в марте-апреле снизились инфляционные ожидания россиян и бизнеса.

Также в Центробанке обратили внимание, что в марте произошло ослабление рубля. Это повлияло на цены и временный скачок спроса на некоторые товары, однако на данный момент это влияние исчерпано.

Месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижение. Параллельно с этим из-за эффекта низкой базы 2019 года показатель годовой инфляции в 2020 году будет увеличиваться.

В Банке России предупредили, что по причине сильного влияния дезинфляционных факторов есть вероятность серьезного отклонения инфляции от цели 4% вниз в 2021 году. По этой причине совет директоров ЦБ принял в пятницу решение понизить ставку до 4,5%, чтобы ограничить данный риск, а также удержать годовую инфляцию на уровне 4%.