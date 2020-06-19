РИАМО - 19 июн. Продажи продукции на сельскохозяйственных рынках в Подмосковье вернулись к уровню, который наблюдался до введения ограничительных мер из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Глава подмосковного Минсельхозпрода Андрей Разин проверил работу сельхозрынка в Одинцовском округе.

«Покупательский спрос возвращается на рынки, объем продаж соответствует уровню, который был до введения ограничительных мероприятий», – сказал Разин в ходе своего визита.

На рынке в Одинцовском округе функционирует государственная ветеринарная лаборатория, соблюдены все требования стандарта работы в условиях угрозы Covid-19, в том числе организована служба контролеров-стюардов.

Количество продавцов на рынке за последний месяц увеличилось. На прилавки стали поставлять свежие фрукты, овощи и ягоды от фермеров и сельхозтоваропроизводителей Московской области.

«Большинство посетителей рынка, проявляя социальную ответственность, соблюдают все рекомендованные Роспотребнадзором требования. Если кто-то пришел за покупками без маски, контролер акцентирует на этом внимание и подскажет, где приобрести средства индивидуальной защиты», – подчеркнул Разин.

Также не базе рынка работает цифровая площадка «Подмосковный фермер». Она позволяет сделать заказ и оформить доставку продукции, которая реализуется на рынке.

Кроме того, на рынке в Одинцовском округе предусмотрены льготные места для пенсионеров-дачников. Чтобы оформить заявку на такое место, необходимо обратиться в управляющую компанию на территории рынка.