РИАМО - 19 июн. Продажи продукции на сельскохозяйственных рынках в Подмосковье вернулись к уровню, который наблюдался до введения ограничительных мер из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Глава подмосковного Минсельхозпрода Андрей Разин проверил работу сельхозрынка в Одинцовском округе.
На рынке в Одинцовском округе функционирует государственная ветеринарная лаборатория, соблюдены все требования стандарта работы в условиях угрозы Covid-19, в том числе организована служба контролеров-стюардов.
Количество продавцов на рынке за последний месяц увеличилось. На прилавки стали поставлять свежие фрукты, овощи и ягоды от фермеров и сельхозтоваропроизводителей Московской области.
Также не базе рынка работает цифровая площадка «Подмосковный фермер». Она позволяет сделать заказ и оформить доставку продукции, которая реализуется на рынке.
Кроме того, на рынке в Одинцовском округе предусмотрены льготные места для пенсионеров-дачников. Чтобы оформить заявку на такое место, необходимо обратиться в управляющую компанию на территории рынка.
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