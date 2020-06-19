РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Прокуратура возбудила дело против управляющей компании из Люберец из-за непредоставления отчета об управлении в системе «ГИС ЖКХ», говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. По законодательству управляющая организация обязана разместить в системе «ГИС ЖКХ» информацию об отчете о выполнении договора управления многоквартирным домом и бухгалтерской отчетности.

«В нарушение действующего законодательства одной из управляющих организаций Люберец отчет об управлении в системе «ГИС ЖКХ» не размещен.По результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила административное дело, которое в настоящее время рассматривается», - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителю управляющей организации внесено представление, которые рассмотрено и удовлетворено, отчет об этом размещен в системе «ГИС ЖКХ».