РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области проверили камеры для содержания задержанных в специальном помещении межмуниципального управления в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД РФ «Мытищинское».

Проверку в рамках в общественного контроля за деятельностью полиции осуществили члены Общественного совета при областном главке МВД Юрий Бусов и Сергей Леонов совместно с представителем Общественного совета при межмуниципальном управлении Юрием Потоцким.

«Правозащитники проверили камеры для содержания задержанных, наличие и состояние аптечек первой помощи, постельного белья, обеспечение питанием, освещение и вентиляцию камер, журналы доставленных лиц и бланки необходимой документации. Особое внимание было уделено проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

По итогам проверки общественники отметили, что работа сотрудников полиции соответствует всем требованиям.