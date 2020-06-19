РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 19 июн. В подмосковных Люберцах УК внесли представление после жалобы жителя на долгий срок рассмотрения обращения о предоставлении реестра собственников помещений, говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

УК обязаны вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, при поступлении в управляющую организацию обращения в письменной форме о предоставлении реестра собственников помещений в многоквартирном доме должны в течение пяти дней с момента получения такого обращения предоставить этот реестр.

«Люберецкая городская прокуратура по обращению жителя горокруга Люберцы провела проверку исполнения требований жилищного законодательства. Он обратился в управляющую организацию с заявлением о предоставлении реестра собственников помещений в МКД для созыва общего собрания. Управляющей организацией указанное обращение рассмотрено спустя месяц после получения, что является нарушением жилищных прав. По результатам проверки руководителю управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», - говорится в сообщении.

Согласно закону, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на передачу персональных данных в целях созыва и организации проведения общего собрания не требуется.