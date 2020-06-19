РИАМО - 19 июн. Глава подмосковного Ленинского округа Алексей Спасский поздравил врачей с Днем медицинского работника и вручил им 12 сертификатов на квартиры, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Торжественное мероприятие состоялась в детской поликлинике Видновской районной клинической больницы. Двух- и однокомнатные квартиры получили врачи, медсестры и заведующие амбулаториями, работающие на территории округа.

«Пандемия еще раз показала, как важно, чтобы в наших медицинских учреждениях работали высококвалифицированные кадры. Со стороны муниципалитета будем создавать все условия, чтобы они задерживались у нас надолго. Спасибо вам за спасенные жизни», - подчеркнул Спасский.

Всего в Видновской районной клинической больнице работают 1195 медицинских сотрудников. В этом году штат пополнился 118 специалистами.

Вручение врачам сертификатов на квартиры проводится в Ленинском округе ежегодно в преддверии Дня медицинского работника. Такая мера поддержки позволяет медработникам оставаться в муниципалитете.