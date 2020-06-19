РИАМО - 19 июн. Кучевые дождевые облака, которые двигаются над Москвой и Подмосковьем, могут привести к выпадению града на некоторых территориях в регионе, сообщил РИАМО в пятницу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Есть кучевые дождевые облака на юге и севере Москвы. Смещаются на восток. Самый большой очаг находится в пределах МКАД и смещается к Люберцам. Вполне возможно, что там сейчас град», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московской области град возможен в районе Чехова и Подольска.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Московском регионе в пятницу. До 22 часов в Москве и Подмосковье ожидается гроза, дождь, местами сильный, град. При грозе ветер может достигать 13-18 метров в секунду.