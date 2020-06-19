РИАМО - 19 июн. В столичных школах и дворцах творчества сегодня открыто более 3 тысяч секций по футболу и мини-футболу, в которых занимаются свыше 50 тысяч ребят, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Соревнования по футболу для столичных школьников проводит Московский центр «Патриот. Спорт». В минувшем учебном году там сыграли почти 15 тысяч спортсменов.

«Специально для школьников, которые увлечены спортом, мы разработали проект «Урок-секция». Новый формат проведения уроков физкультуры позволяет ребятам самим решать, какую именно двигательную активность выбрать: заниматься в любой спортивной секции, школьном спортивном клубе или предпочесть традиционный урок физической культуры», - сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Матвей Говорущенко.

Он уточнил, что сегодня в рамках проекта для развития старшеклассников работают 112 секций по футболу в 39 московских школах.

С сентября 2019 года прошли 14 турниров в сотрудничестве со спортивными клубами и федерациями, а также в рамках Школьной спортивной лиги и Первого кубка по пляжному футболу в закрытых помещениях.

19 июня во всем мире отмечается День детского футбола.