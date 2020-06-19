РИАМО - 19 июн. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Организациия Объединенных Наций (ООН) продолжает выполнять свои основные функции по недопущению глобальных конфликтов, однако испытывает сложности в этой работе, сообщает Федеральное агентство новостей.
Статья российского президента о Второй мировой войне была опубликована в американском издании National Interest.
Глава государства назвал безответственными «звучащие часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях».
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