РИАМО – 19 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщит о продлении мер поддержки населения и бизнеса после 1 июля, когда примет решение, передает Федеральное агентство новостей.

«Когда решение будет принято президентом, он об этом сообщит, сейчас пока я ничего не могу сказать конкретного», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы напомнил, что 1 июля истекает срок действия ряда мер, которые принимались во время пандемии коронавируса.

Поэтому президент поручил в ближайшее время принять решение по поводу продления или внедрения новых мер. Также на совещании Путин отметил, что нужно донастроить программу льготной ипотеки под 6,5%.