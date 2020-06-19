РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Люберецкая городская прокуратуры возбудила семь дел на управляющие компании из-за выявленных недочетов при проверке обслуживания газового оборудования домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Люберецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Установлено, что ряд управляющих организаций, которые осуществляют деятельность по обслуживанию многоквартирных домов на территории горокруга Люберцы, требования по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования исполняет ненадлежащим образом.

«По результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила семь административных дел за нарушение требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям управляющих организаций вынесли пять представлений, которые рассмотрены и удовлетворены.