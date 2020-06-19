РИАМО – 19 июн. Эколог-эксперт Антон Ястребцев развенчал знаменитый миф о том, что если разогревать продукты в микроволновке, они становятся «облученными».

Микроволновые печи, они же СВЧ-печи, получили популярность еще в 60-х годах прошлого века. Сейчас они также есть на кухне почти в каждой семье.

«Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает», –Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Он также обратил внимание на то, что при закрытой дверце рабочие волны не покидают внутреннюю область камеры. Поэтому рядом с исправной микроволновкой находиться абсолютно безопасно.

При этом устройство испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой работающий электроприбор. Поэтому можно посоветовать держаться на некотором расстоянии от работающей СВЧ-печи.