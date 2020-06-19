РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в честь Дня медицинского работника, отмечаемого традиционно в третье воскресенье июня, наградил врачей Мытищинской городской клинической больницы почетными грамотами и денежными премиями, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Коллектив МГКБ большой, почти 3,5 тысячи человек. Больница достойно справилась со сложившейся ситуацией. Каждый из сотрудников внес вклад в решение общей проблемы. У каждого человека бывает в жизни событие, которое проверяет его на прочность. И ситуация с коронавирусом оказалась такой. Поэтому от лица всех жителей городского округа поздравляю медицинских работников больницы с профессиональным праздником, желаю счастья, здоровья, профессионального роста», - сказал Азаров.

Он отметил, что помощь мытищинским врачам оказали предприниматели округа, и что его сын работает в «красной зоне». По его словам, когда ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируется, во Дворце культуры «Яуза» состоится торжество в честь медицинских работников.

«Мы благодарны городу за оказанную помощь. Для медицинских работников было организовано питание, предоставлено временное жилье. Больница в эти дни также получила медицинское оборудование, необходимое в работе. Хочется отметить всех работников, которые побороли чувство страха и принесли пользу тем, кто в ней нуждался и продолжает нуждаться», - сказал главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Всего по случаю профессионального праздника почетные грамоты и благодарности главы городского округа будут вручены 118 работникам МГКБ – врачам, медсестрам, санитаркам, работающим в «красной зоне». Вручения будут проходить на рабочих местах. Бок о бок с врачами МГКБ работают и сотрудники Мытищинской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«На протяжении трех месяцев у нас была напряженная работа. Это была борьба. Много заболевших было и среди наших медицинских работников. Но мы выстояли», - сказала заведующая Мытищинской подстанции МОССМП Инна Верхолат.