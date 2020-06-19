РИАМО - 19 июн. Приемная кампания в колледжи и техникумы стартует в Подмосковье 20 июня, прием документов продлится до 25 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В этом году впервые подать документы можно, не выходя из дома – по электронной почте или через региональный портал госуслуг. Прием документов продлится до 25 августа», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в регионе уделяют особое внимание развитию профобразования. По словам Каклюгиной, ежегодно отмечается рост числа ребят, которые выбирают такое образование. Соответственно, идет увеличение числа бюджетных мест по профессиям приоритетных отраслей экономики региона. Это сфера строительства, транспорта и промышленного производства.

«В этом году эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы, в том числе в процедуру подачи документов – отправить все необходимые данные можно дистанционно. Подробную информацию и контактные данные можно найти на сайтах образовательных учреждений. Мы постарались сделать процедуру подачи документов максимально быстрой и удобной для абитуриентов», – заключила Каклюгина.

В Подмосковье работает информационный ресурс – «Учись и работай в Подмосковье». Данная площадка предназначена для всех желающих продолжить свое образование в одном из высших либо средне-специальных высших учреждений региона.

На портале можно выбрать место обучения по различным критериям – от направления подготовки до месторасположения образовательного учреждения.