РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. В подмосковных Люберцах жители до 22 июня могут принять участие а онлайн-акции «Свеча памяти», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня. В этом году огни загорятся в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

До 22 июня жители Люберец могут зажечь свою «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф. С 20 июня в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользователи смогут не только поделиться информацией об акции, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 миллионов виртуальных свечей, чтобы почтить память каждого павшего советского гражданина.