РИАМО - 19 июн. Систему новой ливневой канализации установили на Юбилейном проспекте в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«По многочисленным просьбам жителей было принято решение об установке ливневой канализации. Совсем недавно после обильных дождей жители обратили внимание на скопление воды. На сегодняшний день проблема решена», - сказал Каторов.

Он отметил, что по просьбам жителей ливневые канализации были модернизированы и в нескольких других местах города.